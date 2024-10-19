Экс-полузащитник «Химок» Рязанцев — об Артиге: атакующий футбол всегда интересно смотреть

Экс-хавбек «Химок» и московского «Торпедо» Александр Рязанцев оценил игру подмосковного клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 12-го тура РПЛ красно-чёрные обыграли «Локомотив» со счётом 2:0.

— «Химки» могут обыграть любую команду из нижней десятки вообще спокойно.

— Что вы думаете про манеру комплектования состава команды?

— Этот клуб находится в частных руках. Как владельцы хотят, так и управляют.

— Вам нравится тренер Артига?

— Атакующий футбол всегда интересно смотреть. Не знаю, насколько это практично, но лучше у нас все будут играть в атакующий футбол со счётом 3:2, чем команды будут просто стоять и отбиваться от своих ворот, — приводит слова Рязанцева Metaratings.