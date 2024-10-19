Хет-трик Кейна принёс «Баварии» разгромную победу над «Штутгартом» в Бундеслиге

Завершился матч 7-го тура Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 4:0 в пользу мюнхенской команды.

Главным героем встречи стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Он записал на свой счёт три забитых мяча, отметившись голами на 57-й, 60-й и 80-й минутах. За одну минуту до конца основного времени вингер Кингсли Коман установил окончательный счёт.

На данный момент «Бавария» набрала 17 очков. Мюнхенская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Штутгарт» заработал девять очков и пребывает на восьмой строчке.