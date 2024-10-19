Хет-трик Кейна принёс «Баварии» разгромную победу над «Штутгартом» в Бундеслиге
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Завершился матч 7-го тура Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 4:0 в пользу мюнхенской команды.
Германия — Бундеслига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 57' 2:0 Кейн – 60' 3:0 Кейн – 80' 4:0 Коман – 89'
Главным героем встречи стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн. Он записал на свой счёт три забитых мяча, отметившись голами на 57-й, 60-й и 80-й минутах. За одну минуту до конца основного времени вингер Кингсли Коман установил окончательный счёт.
На данный момент «Бавария» набрала 17 очков. Мюнхенская команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Штутгарт» заработал девять очков и пребывает на восьмой строчке.
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