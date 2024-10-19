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Борнмут — Арсенал, результат матча 19 октября 2024, счет 2:0, АПЛ

Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл «Борнмуту» в матче 8-го тура АПЛ
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались «Борнмут» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Виталити» в городе Борнмут (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 2:0.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Кристи – 70'     2:0 Клюйверт – 79'    
Удаления: нет / Салиба – 30'

В составе хозяев на 70-й минуте Райан Кристи открыл счёт в матче, а через девять минут Джастин Клюйверт удвоил преимущество, реализовав пенальти. Отметим, что лондонцы с 30-й минуты играли вдесятером из-за удаления Вильяма Салибы.

«Арсенал» с 17 очками идёт третьим в таблице АПЛ. «Борнмут», набравший 11 очков, располагается на 11-й строчке.

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