Лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл «Борнмуту» в матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались «Борнмут» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Виталити» в городе Борнмут (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 2:0.

В составе хозяев на 70-й минуте Райан Кристи открыл счёт в матче, а через девять минут Джастин Клюйверт удвоил преимущество, реализовав пенальти. Отметим, что лондонцы с 30-й минуты играли вдесятером из-за удаления Вильяма Салибы.

«Арсенал» с 17 очками идёт третьим в таблице АПЛ. «Борнмут», набравший 11 очков, располагается на 11-й строчке.