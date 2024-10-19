«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 44-й минуте забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль.

После 10 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав также 12 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» (27 октября), а «Жирона» — с «Лас-Пальмасом» (26 октября).