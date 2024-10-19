Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче 10-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче 10-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 44'    

Единственный гол в матче на 44-й минуте забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль.

После 10 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав также 12 очков. В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» (27 октября), а «Жирона» — с «Лас-Пальмасом» (26 октября).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android