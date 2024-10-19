Агент Эль‑Аскалани рассказал о восстановлении игрока «Ростова» после травмы

Футбольный агент Харуна Абу, представляющий интересы защитника «Ростова» Эяд Эль-Аскалани рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

«Эяд успешно перенёс операцию. Сейчас он занимается восстановлением здоровья», — сказал Абу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Эль-Аскалани сыграл за клуб три матча во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 500 тыс.