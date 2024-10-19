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Корнеев раскритиковал игру «Спартака» после разгромного поражения от «Краснодара»

Корнеев раскритиковал игру «Спартака» после разгромного поражения от «Краснодара»
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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев оценил игру «Спартака» в матче 12‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«У «Спартака» в центре поля был проходной двор. Мы то думали, что эксперименты после Гильермо Абаскаля закончатся, но нет. Маркиньос вообще не защитник. Играть по схеме с тремя центральными защитниками — это не спартаковская история. В первом тайме у москвичей вообще не было структуры. «Краснодар» одержал заслуженную победу», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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