Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о победном голе ЦСКА: однозначно был толчок в спину

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев заявил, что форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев забил мяч в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с нарушением правил. Мусаев отличился на 56‑й минуте, перед этим игрок столкнулся с защитником хозяев Идаром Шумаховым.

— Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат.

В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать.

— «Динамо» во втором тайме пошло в навал — не было переживаний, что соперник поймает на контратаке?

— Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва-банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл [Игорь] Акинфеев, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».