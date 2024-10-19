Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о победном голе ЦСКА: однозначно был толчок в спину

Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о победном голе ЦСКА: однозначно был толчок в спину
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев заявил, что форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев забил мяч в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с нарушением правил. Мусаев отличился на 56‑й минуте, перед этим игрок столкнулся с защитником хозяев Идаром Шумаховым.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

— Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат.

В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать.

— «Динамо» во втором тайме пошло в навал — не было переживаний, что соперник поймает на контратаке?
— Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва-банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл [Игорь] Акинфеев, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА с минимальным счётом обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android