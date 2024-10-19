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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал трудовую победу над махачкалинским «Динамо»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал трудовую победу над махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча сегодня прошла в Каспийске и закончилось со счётом 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Всё получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание — возможно, это их качества. Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России — очень важная игра», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

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