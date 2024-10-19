Результаты матчей РПЛ 19 октября

Сегодня, 19 октября, прошли матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 19 октября:

«Пари НН» — «Ростов» — 1:1;

«Спартак» — «Краснодар» — 0:3;

«Химки» — «Локомотив» — 2:0;

«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 30 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 29 очков. Третье место с 27 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Ахмат» (6) и «Оренбург (7).