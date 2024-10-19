Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 19 октября

Результаты матчей АПЛ 19 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, прошли матчи 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 19 октября:

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 4:1;
«Ипсвич Таун» — «Эвертон» — 0:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» — 0:1;
«Саутгемптон» — «Лестер» — 2:3;
«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 1:3;
«Борнмут» — «Арсенал» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 18 очков после восьми матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 17 очков. Третье место с 17 очками занимает лондонский «Арсенал».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android