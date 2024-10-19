Результаты матчей АПЛ 19 октября

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Сегодня, 19 октября, прошли матчи 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 19 октября:

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 4:1;

«Ипсвич Таун» — «Эвертон» — 0:2;

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон» — 0:1;

«Саутгемптон» — «Лестер» — 2:3;

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 1:3;

«Борнмут» — «Арсенал» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 18 очков после восьми матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 17 очков. Третье место с 17 очками занимает лондонский «Арсенал».