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Главный тренер «Химок» Артига прокомментировал победу над «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер «Химок» Артига прокомментировал победу над «Локомотивом» в РПЛ
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Хочу поблагодарить своих игроков за те усилия, которые они приложили во время матча. Они знали, что будет тяжёлая борьба. Не могу сказать, что это лучший матч, так как иногда мы заслуживали больше очков, чем получали. Мы анализировали и прошлые игры, результат в том числе зависел и от этого.

В первом тайме у соперника были шансы, но после двух мячей Бакаева всё стало понятно. Мы довольны результатом», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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