Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сельта» — «Реал» Мадрид: Мбаппе открыл счёт на 20-й минуте

«Сельта» — «Реал» Мадрид: Мбаппе открыл счёт на 20-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Сельта» из Виго и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт — 0:1.

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
2-й тайм
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 20'     1:1 Сведберг – 51'     1:2 Винисиус Жуниор – 66'    

На 20-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт.

После девяти сыгранных матчей «Сельта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков. «Реал» Мадрид после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 21 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Карло Анчелотти высказался о скандале с Мбаппе и изнасилованием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android