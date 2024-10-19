«Сельта» — «Реал» Мадрид: Мбаппе открыл счёт на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Сельта» из Виго и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт — 0:1.

На 20-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт.

После девяти сыгранных матчей «Сельта» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков. «Реал» Мадрид после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 21 очко.