Тренер ЦСКА Николич: «Динамо» Мх — интересная команда, результаты говорят о её намерениях

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Были ли ещё предпосылки к победе, кроме гола?

— Очень непросто здесь играть: мы об этом знали, так и получилось. К сожалению, условия поля правда были тяжёлыми для обеих команд. В игре «Динамо» было много борьбы, навесов, длинных передач. Даже в начале второго тайма, когда мы много контролировали мяч, это было непросто из-за поля. У нас были десятки предголевых моментов, где до остроты не хватало одной-двух передач. В такой ситуации нужно показывать максимальную самоотдачу, борьбу, желание победить.

— Как ЦСКА отреагировал на замены «Динамо», когда в концовке вышли сразу несколько игроков атаки?

— Перед этим мы уже поменяли схему, и если бы, опять же, поле было получше, то у нас бы получались более эффективные контратаки и опасные завершения. Махачкалинское «Динамо» — интересная команда, и результаты клуба говорят о серьёзности её намерений, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.