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«Удивила импотенция «Локомотива». Корнеев — об игре железнодорожников с «Химками»

«Удивила импотенция «Локомотива». Корнеев — об игре железнодорожников с «Химками»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что его удивило поражение «Локомотива» в матче 12‑го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Удивила импотенция «Локомотива», привезли себе два мяча. У железнодорожников не пошла игра. Думаю, что поражение от «Химок» станет для них холодным душем. «Локомотив» был не похож на себя», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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