«Удивила импотенция «Локомотива». Корнеев — об игре железнодорожников с «Химками»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев сказал, что его удивило поражение «Локомотива» в матче 12‑го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (0:2).

«Удивила импотенция «Локомотива», привезли себе два мяча. У железнодорожников не пошла игра. Думаю, что поражение от «Химок» станет для них холодным душем. «Локомотив» был не похож на себя», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.