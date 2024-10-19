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Гол Митая помог «Аль-Иттихаду» уверенно победить «Аль-Кадисию» в матче 7-го тура Про-Лиги

Гол Митая помог «Аль-Иттихаду» уверенно победить «Аль-Кадисию» в матче 7-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 7-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
3 : 1
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Бензема – 7'     1:1 Обамеянг – 20'     2:1 Диаби – 67'     3:1 Митай – 81'    

На седьмой минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. Ответный мяч гостей на 20-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Вывел хозяев вперёд Мусса Диаби. Окончательный результат в игре на 81-й минуте установил защитник Марио Митай — 3:1.

После семи сыгранных матчей «Аль-Иттихад» располагается на второй строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 18 очков. «Аль-Кадисия» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 10 очков.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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