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Тен Хаг прокомментировал волевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Брентфордом»

Тен Хаг прокомментировал волевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Брентфордом» со счётом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Пиннок – 45+5'     1:1 Гарначо – 47'     2:1 Хойлунд – 62'    

«Мы рады победе. В «МЮ» ты должен побеждать, но также и развлекать людей. Думаю, сегодня все получили удовольствие.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удавалось. Во втором тайме всё изменилось после гола, все обрадовались. Было видно, как растут мотивация и уверенность. Именно это команде и нужно. В последние недели голы давались нам с трудом», — приводит слова тен Хага ВВС.

После восьми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. «Брентфорд» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 10 очков.

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