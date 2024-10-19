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Вратарь «Акрона» Волков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне

Вратарь «Акрона» Волков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков назвал команды, которые, по его мнению, являются конкурентами «Зенита» в текущем сезоне.

— Кто главный конкурент «Зенита»?
— Например, «Краснодар», ЦСКА, «Динамо». Первая пятёрка будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России по футболу в шестой раз подряд. Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами. В текущем сезоне «Зенит» после 12 матчей набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 30 очков после аналогичного количества матчей.

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