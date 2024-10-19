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Артём Дзюба назвал лучшего футболиста в истории

Артём Дзюба назвал лучшего футболиста в истории
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает бывшего игрока и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана лучшим футболистом в истории.

«Лучший игрок в истории? Зидан. Для меня Зидан. Человек, который вообще без слабых мест. Он нереально круто играл двумя ногами», — сказал Дзюба в интервью журналисту Евгению Евневичу, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Будучи игроком, Зидан защищал цвета «Канна», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.

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