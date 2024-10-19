В субботу, 19 октября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей чемпионата Германии 19 октября:

«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 0:2;

«Боруссия» М — «Хайденхайм» — 3:2;

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 3:1;

«Хоффенхайм» — «Бохум» — 3:1;

«Байер» — «Айнтрахт» Ф — 2:1;

«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0.

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 17 очками после семи матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков. Замыкает тройку «Фрайбург», у которого 15 очков после семи игр.