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Результаты матчей чемпионата Германии 19 октября

Результаты матчей чемпионата Германии 19 октября
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В субботу, 19 октября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей чемпионата Германии 19 октября:

«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 0:2;
«Боруссия» М — «Хайденхайм» — 3:2;
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 3:1;
«Хоффенхайм» — «Бохум» — 3:1;
«Байер» — «Айнтрахт» Ф — 2:1;
«Бавария» — «Штутгарт» — 4:0.

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 17 очками после семи матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков. Замыкает тройку «Фрайбург», у которого 15 очков после семи игр.

Турнирная таблица Бундеслиги
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