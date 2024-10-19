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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от победы над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Всех с победой! Трудовая, хорошая, классная победа была. Всем хорошего выходного! Мы продолжаем работать. Летим домой. Завтра уже тренировка», – сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале.

Единственный гол в минувшем матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

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