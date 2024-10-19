Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от победы над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всех с победой! Трудовая, хорошая, классная победа была. Всем хорошего выходного! Мы продолжаем работать. Летим домой. Завтра уже тренировка», – сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале.

Единственный гол в минувшем матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.