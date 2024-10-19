«Ювентус» вырвал победу у «Лацио» в конце матча 8-го тура Серии А

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

На 24-й минуте произошло удаление защитника «Лацио» Алессио Романьоли. На 85-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Марио Хила.

После восьми сыгранных матчей «Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 13 очков. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Интером» (27 октября), а «Лацио» — с «Дженоа» (27 октября).