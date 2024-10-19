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Ювентус — Лацио, результат матча 8-го тура Серии А, счёт 1:0, 19 октября 2024 года

«Ювентус» вырвал победу у «Лацио» в конце матча 8-го тура Серии А
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Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Хила – 85'    
Удаления: нет / Романьоли – 24'

На 24-й минуте произошло удаление защитника «Лацио» Алессио Романьоли. На 85-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Марио Хила.

После восьми сыгранных матчей «Ювентус» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 13 очков. В следующем туре «Ювентус» встретится с «Интером» (27 октября), а «Лацио» — с «Дженоа» (27 октября).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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