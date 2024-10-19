Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Реал Мадрид, результат матча 10-го тура Ла Лиги, счёт 1:2, 19 октября 2024 года

Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Сельту» в матче 10-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» из Виго и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 20'     1:1 Сведберг – 51'     1:2 Винисиус Жуниор – 66'    

На 20-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Ответный мяч «Сельты» на 51-й минуте забил полузащитник Уиллот Сведберг. Победный мяч гостей оформил форвард Винисиус Жуниор — 2:1.

После 10 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 13 очков. В следующем туре «Сельта» встретится с «Леганесом» (27 октября), а «Реал» — с «Барселоной» (26 октября).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Главная сага нового трансферного окна. В ролях «Реал», «Ливерпуль» и его звезда
Главная сага нового трансферного окна. В ролях «Реал», «Ливерпуль» и его звезда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android