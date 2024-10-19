Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Сельту» в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» из Виго и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Ответный мяч «Сельты» на 51-й минуте забил полузащитник Уиллот Сведберг. Победный мяч гостей оформил форвард Винисиус Жуниор — 2:1.

После 10 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка. «Сельта» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 13 очков. В следующем туре «Сельта» встретится с «Леганесом» (27 октября), а «Реал» — с «Барселоной» (26 октября).