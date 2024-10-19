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«ПСЖ» дома обыграл «Страсбург» и вышел на первое место в таблице французской Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:2.

В составе парижан забитыми мячами отметились Сенни Маюлу, Марко Асенсио, Брэдли Баркола и Ли Кан Ин. Гости ответили точными ударами в исполнении Секу Мары и Папа Дьонга.

Защищал ворота «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Российский вратарь Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«ПСЖ» после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 20 очков. «Страсбург» после аналогичного количества игр занимает седьмую строчку, заработав 10 очков.