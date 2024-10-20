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«Мы очень разочарованы и расстроены». Артета — о поражении «Арсенала» от «Борнмута»

«Мы очень разочарованы и расстроены». Артета — о поражении «Арсенала» от «Борнмута»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Кристи – 70'     2:0 Клюйверт – 79'    
Удаления: нет / Салиба – 30'

«Мы, очевидно, очень разочарованы результатом и расстроены, потому что нам пришлось играть в таком матче. Играть 65 или 68 минут вдесятером на таком уровне — это просто невыполнимая задача, и я не могу винить команду.

При счёте 0:0 был важный момент, когда у нас была отличная возможность, наш футболист вышел один на один с вратарём, но не смогли забить. Мы должны винить себя; футбол — это спорт, в котором ошибки неизбежны, и сегодня мы допустили две серьёзные ошибки, которые, к сожалению, стоили нам победы», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В составе хозяев на 70-й минуте Райан Кристи открыл счёт в матче, а через девять минут Джастин Клюйверт удвоил преимущество, реализовав пенальти. Отметим, что лондонцы с 30-й минуты играли вдесятером из-за удаления Вильяма Салиба.

«Арсенал» с 17 очками идёт третьим в таблице АПЛ. «Борнмут», набравший 11 очков, располагается на 11-й строчке.

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