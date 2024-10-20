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«Сьон» разгромно проиграл «Серветту», Миранчук провёл на поле 68 минут

«Сьон» разгромно проиграл «Серветту», Миранчук провёл на поле 68 минут
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Завершился матч 10-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались женевский «Серветт» и «Сьон». Игра проходила на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом. «Серветт» одержал победу со счётом 3:0.

Швейцария — Суперлига . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Серветт
Женева
Окончен
3 : 0
Сьон
Сьон
1:0 Кривелли – 5'     2:0 Кутеса – 50'     3:0 Ондуа – 85'    

На пятой минуте нападающий «Серветта» Энцо Кривелли открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 50-й минуте форвард Дерек Кутеса. Довёл счёт до разгромного Гаэль Ондуа — 3:0.

Российский полузащитник Антон Миранчук начал матч в стартовом составе, проведя на поле 68 минут. Его заменил Кристиан Соуса.

После 10 сыгранных матчей «Серветт» располагается на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 20 очков. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает седьмую строчку, заработав 17 очков.

Календарь швейцарской Суперлиги
Турнирная таблица швейцарской Суперлиги
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