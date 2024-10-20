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Результаты матчей испанской Примеры 19 октября

Результаты матчей испанской Примеры 19 октября
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19 октября прошли очередные матчи 10-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей 19 октября:

15:00 мск. «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол» — 4:1;

17:15 мск. «Осасуна» — «Бетис» — 1:2;

19:30 мск. «Жирона» — «Реал Сосьедад» — 0:1;

22:00 мск. «Сельта» — «Реал» Мадрид — 1:2;

На данный момент турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона», которая набрала 24 очка за девять матчей. Второе место в чемпионате Испании занимает мадридский «Реал» (24 очка в 10 матчах). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», в активе которого 17 очков.

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