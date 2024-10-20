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Полузащитника «Уфы» Адаева дисквалифицировали за удар ногой в голову соперника

Полузащитника «Уфы» Адаева дисквалифицировали за удар ногой в голову соперника
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры Мелбет Первой лиги за грубую игру хавбека «Уфы» Владислава Адаева. Об этом сообщается на сайте РФС.

Владислав Адаев 12 октября получил красную карточку на 26-й минуте матча 14-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (0:3). Игрок был наказан за попадание ногой в голову полузащитника Руслана Фищенко.

После 14 сыгранных матчей «Уфа» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков. Возглавляет рейтинг московское «Торпедо», у которого 26 очков.

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