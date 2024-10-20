Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас назвал тренеров, работа которых его вдохновляет

Сеск Фабрегас назвал тренеров, работа которых его вдохновляет
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас назвал тренеров, чья работ его вдохновляет. Ими оказались Симоне Индзаги («Интер» Милан) и Тьяго Мотта («Ювентус»).

«Я только в начале своей тренерской карьеры. Чувствую себя хорошо, но мне ещё многому предстоит научиться. Если бы мне нужно было черпать вдохновение у своих коллег, я бы вдохновился Индзаги, который может создать невероятную анархию с помощью своей схемы 3-5-2, что возможно благодаря отличной работе.

С другой стороны, не могу не упомянуть Тьяго Мотту, чья структура привносит в итальянский футбол современные идеи благодаря атакам центральных защитников», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.

Материалы по теме
«Ювентус» вырвал победу у «Лацио» в конце матча 8-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android