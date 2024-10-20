Сеск Фабрегас назвал тренеров, работа которых его вдохновляет

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас назвал тренеров, чья работ его вдохновляет. Ими оказались Симоне Индзаги («Интер» Милан) и Тьяго Мотта («Ювентус»).

«Я только в начале своей тренерской карьеры. Чувствую себя хорошо, но мне ещё многому предстоит научиться. Если бы мне нужно было черпать вдохновение у своих коллег, я бы вдохновился Индзаги, который может создать невероятную анархию с помощью своей схемы 3-5-2, что возможно благодаря отличной работе.

С другой стороны, не могу не упомянуть Тьяго Мотту, чья структура привносит в итальянский футбол современные идеи благодаря атакам центральных защитников», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.