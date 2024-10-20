Защитник махачкалинского «Динамо» Шумахов перечислил отличия РПЛ от Первой лиги

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал, чем, по его мнению, отличается игра в Российской Премьер-Лиге от выступления в Мелбет Первой лиге.

«Разница в классе есть. В РПЛ команды стараются играть больше низом, много комбинаций. Здесь немало игроков, которые сильны индивидуально, постоянно что-то придумывают, и тебе как защитнику постоянно нужно быть начеку. В Первой лиге очень много борьбы, упор на физику. Это не особо нравилось, в РПЛ мне комфортнее. Я больше люблю играть низом», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», у которого 30 очков после 12 матчей.