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Капитан «Ахмата» Уциев — о поражении от «Факела»: этого не должно было произойти

Капитан «Ахмата» Уциев — о поражении от «Факела»: этого не должно было произойти
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Капитан грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

— Ризван, команда владела инициативой всю игру, но в конце выключилась. Это можно как-то объяснить?
— Этого не должно было произойти снова сегодня, но всё же произошло. Нам важно как можно скорее отойти от этого и искать пути разрешения ситуации. Я уверен, мы сможем выяснить причину и начать побеждать.

— Положение в турнирной таблице сильно сказывается психологически на команде, из-за чего игроки сковываются?
— Конечно, ситуация очень тяжёлая — и её нельзя пропускать взглядом. Нам очень трудно видеть такое. Но это никакое не оправдание. Мы должны идти вперёд и начать побеждать, — приводит слова Уциева сайт телеканала ЧГТРК «Грозный».

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