Капитан «Ахмата» Уциев — о поражении от «Факела»: этого не должно было произойти

Капитан грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ризван Уциев прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:3).

— Ризван, команда владела инициативой всю игру, но в конце выключилась. Это можно как-то объяснить?

— Этого не должно было произойти снова сегодня, но всё же произошло. Нам важно как можно скорее отойти от этого и искать пути разрешения ситуации. Я уверен, мы сможем выяснить причину и начать побеждать.

— Положение в турнирной таблице сильно сказывается психологически на команде, из-за чего игроки сковываются?

— Конечно, ситуация очень тяжёлая — и её нельзя пропускать взглядом. Нам очень трудно видеть такое. Но это никакое не оправдание. Мы должны идти вперёд и начать побеждать, — приводит слова Уциева сайт телеканала ЧГТРК «Грозный».