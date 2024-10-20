«Краснодар» стал пятым клубом, одержавшим девять побед подряд в РПЛ
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«Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:0 в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» одержал девять побед подряд в чемпионате России и стал пятой командой за всю историю турнира, которая смогла достичь такого показателя. Об этом сообщает Opta Sport.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8' 0:2 Са – 45+1' 0:3 Медина – 90+6'
Помимо «Краснодара», девять побед подряд в РПЛ одерживали «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Алания».
На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.
«Краснодар» заработал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
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