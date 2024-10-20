Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории клуба

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории «сливочных». Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 40 дней. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 20'     1:1 Сведберг – 51'     1:2 Винисиус Жуниор – 66'    

В субботу, 19 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» Мадрид обыграл «Сельту» со счётом 2:1. Лука Модрич в этой встрече вышел на замену на 63‑й минуте. Через три минуты после этого хорватский полузащитник отдал голевую передачу. В составе «Реала» мячи забили нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. У «Сельты» отличился полузащитник Уиллот Сведберг.

Модрич побил рекорд Ференца Пушкаша. В 1966 года он сыграл последний матч за «сливочных», когда ему было 39 лет и 36 дней. В текущем сезоне Ла Лиги Модрич принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
39-летний Модрич рассчитывает подписать новое соглашение с «Реалом» — журналист Диас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android