«То, что случилось, — позор». Игрок «Ахмата» Ловат — о поражении от «Факела»

Футболист грозненского футбольного клуба «Ахмат» Лукас Ловат прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:3).

«Я не буду сразу оправдываться, говоря, что это впервые в моей карьере, но то, что случилось, — позор. Нам стыдно за такое. Это ненормально. Мы постоянно пропускаем на последних минутах. Мы должны быть командой, но при родных стенах допускаем такие вещи. Мы делаем очень больно своим болельщикам. Такого не может быть. Соперник каждый раз переигрывает нас в конце.

Мы здесь играем за «Ахмат», должны отдать всё, что есть, ради этого клуба. Я впервые в своей жизни сталкиваюсь с такой ситуацией. Очень хочется помочь команде, сделав всё, что в моих силах. Нам нужно как можно скорее изменить эту ситуацию», — приводит слова Ловата сайт телеканала ЧГТРК «Грозный».