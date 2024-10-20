Видеообзор победы ЦСКА над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ФК ЦСКА.

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблицы РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.