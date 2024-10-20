Алексей Миранчук не забил с пенальти в матче «Атланты» с «Орландо Сити»

В эти минуты в Орландо (США) на стадионе «Эксплория» проходит заключительный матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 2:1 в пользу гостей.

На 47-й минуте российский хавбек «Атланты» не реализовал 11-метровый удар.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив». В текущем сезоне на счету россиянина три гола и одна результативная передача в восьми матчах.

«Атланта» набрала 37 очков в 33 матчах и, на данный момент, занимает 12-е место в Восточной конференции.

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»: