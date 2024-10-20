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Орландо Сити — Атланта Юнайтед, результат матча 20 октября, счёт 1:2, МЛС

«Атланта» победила «Орландо» в решающем матче МЛС, Миранчук не забил с пенальти
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Завершился матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Орландо (США) на стадионе «Эксплория». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Лобжанидзе – 7'     0:2 Тьяре – 16'     1:2 Охеда – 42'    

На 7-й минуте встречи грузинский вингер гостей Саба Лобжанидзе открыл счёт в матче, забив с передачи Педру Амадора. Через девять минут преимущество «Атланты» в счёте укрепил Джамал Тьяре. На 42-й минуте матча аргентинский полузащитник хозяев Мартин Охеда отыграл один мяч, однако счёт до конца матча не изменился.

Отметим, на 47-й минуте российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.

«Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и заняла девятое место в Восточной конференции, что помогло команде выйти в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС. «Орландо», в свою очередь, стала четвёртой в том же дивизионе с 52 очками.

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