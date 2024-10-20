«Атланта» победила «Орландо» в решающем матче МЛС, Миранчук не забил с пенальти

Завершился матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Орландо (США) на стадионе «Эксплория». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 7-й минуте встречи грузинский вингер гостей Саба Лобжанидзе открыл счёт в матче, забив с передачи Педру Амадора. Через девять минут преимущество «Атланты» в счёте укрепил Джамал Тьяре. На 42-й минуте матча аргентинский полузащитник хозяев Мартин Охеда отыграл один мяч, однако счёт до конца матча не изменился.

Отметим, на 47-й минуте российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.

«Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и заняла девятое место в Восточной конференции, что помогло команде выйти в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС. «Орландо», в свою очередь, стала четвёртой в том же дивизионе с 52 очками.

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»: