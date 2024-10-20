Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, также на счету Месси одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.

За «Нью-Инглэнд Революшн» забивали Лука Лангони и Дилан Борреро.

Это стал последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

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