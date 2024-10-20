Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2' 0:2 Борреро – 34' 1:2 Суарес – 40' 2:2 Суарес – 43' 3:2 Кремаски – 58' 4:2 Месси – 78' 5:2 Месси – 81' 6:2 Месси – 89'
В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, также на счету Месси одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.
За «Нью-Инглэнд Революшн» забивали Лука Лангони и Дилан Борреро.
Это стал последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.
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