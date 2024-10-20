Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»

Хет-трик Месси и дубль Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн»
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, дубль на счету Луиса Суареса и ещё один гол в свой актив записал Бенха Кремаски. Отметим, также на счету Месси одна результативная передача, а у Луиса Суареса – две.

За «Нью-Инглэнд Революшн» забивали Лука Лангони и Дилан Борреро.

Это стал последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

Материалы по теме
Затмил Месси, Миранчука и других звёзд лиги. Лучший в США — футболист ростом 160 см!
Затмил Месси, Миранчука и других звёзд лиги. Лучший в США — футболист ростом 160 см!

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android