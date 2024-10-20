«Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком вышла в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС

Сегодня, 20 октября, завершился матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Орландо (США) на стадионе «Эксплория». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и, заняв девятое место в Восточной конференции, вышла в раунд уайлд-кард.

В матче за выход в плей-офф МЛС «Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с командой «Клёб де Фут Монреаль». Канадская команда заняла восьмое место в Восточной конференции МЛС, набрав 43 очка. Дата и время матча раунда уайлд-кард будут известны позже.

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и одна результативная передача в девяти матчах.

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