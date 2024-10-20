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Результаты матчей чемпионата Франции 19 октября

Результаты матчей чемпионата Франции 19 октября
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19 октября прошли матчи 8-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 8-й тур, 19 октября.

«ПСЖ» — «Страсбург» — 4:2
«Сент-Этьен» — «Ланс» — 0:2
«Брест» — «Ренн» — 1:1

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 20 очков. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 14 очков и одна игру в запасе. В топ-5 входит «Лилль» и «Ланс», которые записали в свой актив по 14 очков.

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