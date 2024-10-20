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Стало известно, что сказал Марко Николич игрокам ЦСКА в раздевалке после победы в игре с махачкалинским Динамо

Тренер ЦСКА Николич обратился к игрокам в раздевалке с речью после матча с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, обратившись к игрокам своей команды в раздевалке после матча. Встреча сегодня прошла в Каспийске и закончилось со счётом 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Очень важная победа. Три очка для такой игры, как была здесь, — это самое важное. Забрал победу в Москву. Это было очень важно. Играть через два дня снова. Снова важная игра. Надо побеждать, чтобы быть на первом месте в Кубке. Сейчас три игры подряд дома: Кубок, потом «Факел» и дерби (со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Везде надо побеждать. Молодцы! Отдыхайте чуть-чуть! И готовимся к завтрашнему дню», — сказал Николич в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

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