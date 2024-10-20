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Радимов отреагировал на неудачную игру защитника «Спартака» Абены в матче с «Краснодаром»

Радимов отреагировал на неудачную игру защитника «Спартака» Абены в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника команды «Спартака» Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«С Абеной всё понятно! Везите следующего», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре Абены, объяснив его ошибки игрой против «лучшего нападающего РПЛ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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