Радимов отреагировал на неудачную игру защитника «Спартака» Абены в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника команды «Спартака» Миенти Абены в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).

«С Абеной всё понятно! Везите следующего», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре Абены, объяснив его ошибки игрой против «лучшего нападающего РПЛ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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