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Галактионов назвал причины неожиданного поражения «Локомотива» в матче с «Химками»

Галактионов назвал причины неожиданного поражения «Локомотива» в матче с «Химками»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал неожиданное поражение команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Химками» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«С одной стороны, у нас всё-таки была неделя подготовки, когда наши футболисты вернулись из сборной России. Сетовать на это неправильно, что это повлияло. Нам не удалось быть сегодня такими агрессивными, дерзкими, цепкими; не удалось создать для команды соперника неожиданных ходов. Это, наверное, главный фактор. С другой стороны, в первом тайме моменты были, когда надо было забивать, гола не хватало. Были микромоменты, когда соперник выигрывал подбор, дождался нашей ошибки при развитии атаки, за это нас наказали. Хотели переломить ход игры заменами, но, к сожалению, остроты не совсем хватило — было недостаточно давления, подач, проходов, ударной работы», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. «Химки» занимают 12-е место, набрав 11 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом», а «Химки» проведут матч с «Динамо».

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