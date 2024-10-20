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Видео: нереализованный пенальти Алексея Миранчука в матче «Атланты» с «Орландо Сити»

Видео: нереализованный пенальти Алексея Миранчука в матче «Атланты» с «Орландо Сити»
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Сегодня, 20 октября, завершился матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Орландо (США) на стадионе «Эксплория». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. На 47-й минуте матча российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Лобжанидзе – 7'     0:2 Тьяре – 16'     1:2 Охеда – 42'    

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и одна результативная передача в девяти матчах.

«Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и заняла девятое место в Восточной конференции, что помогло команде выйти в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС, где сыграет с «Клёб де Фут Монреаль» из Канады.

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