Видео: нереализованный пенальти Алексея Миранчука в матче «Атланты» с «Орландо Сити»

Сегодня, 20 октября, завершился матч МЛС между «Орландо Сити» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Орландо (США) на стадионе «Эксплория». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. На 47-й минуте матча российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый удар.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и одна результативная передача в девяти матчах.

«Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах и заняла девятое место в Восточной конференции, что помогло команде выйти в раунд уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС, где сыграет с «Клёб де Фут Монреаль» из Канады.

Российские футболисты за рубежом: