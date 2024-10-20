«Позор». «Фратрия» отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8' 0:2 Са – 45+1' 0:3 Медина – 90+6'
«0:3 дома это уже позор… «Спартак» дал сухаря в Москве. В домашнем матче красно-белые проиграли «Краснодару» — 0:3. Минус 11 очков от первого места…» — написано в телеграм-канале группировки.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.
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