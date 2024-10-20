Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Позор». «Фратрия» отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»

«Позор». «Фратрия» отреагировала на разгромное поражение «Спартака» от «Краснодара»
Комментарии

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45+1'     0:3 Медина – 90+6'    

«0:3 дома это уже позор… «Спартак» дал сухаря в Москве. В домашнем матче красно-белые проиграли «Краснодару» — 0:3. Минус 11 очков от первого места…» — написано в телеграм-канале группировки.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

Материалы по теме
Радимов отреагировал на неудачную игру защитника «Спартака» Абены в матче с «Краснодаром»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android