Лионель Месси оформил хет-трик во втором матче подряд

Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
Таким образом, для Месси это второй хет-трик подряд. Ранее футболист забил три мяча и отдал две результативные передачи в матче с Боливией (6:0) за сборную Аргентины в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Это последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.
В текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
Сын Суареса не поздоровался с Месси:
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