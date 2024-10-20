Лионель Месси оформил хет-трик во втором матче подряд

Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

Таким образом, для Месси это второй хет-трик подряд. Ранее футболист забил три мяча и отдал две результативные передачи в матче с Боливией (6:0) за сборную Аргентины в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Это последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

В текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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