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Лионель Месси оформил хет-трик во втором матче подряд

Лионель Месси оформил хет-трик во втором матче подряд
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Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

Таким образом, для Месси это второй хет-трик подряд. Ранее футболист забил три мяча и отдал две результативные передачи в матче с Боливией (6:0) за сборную Аргентины в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Это последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

В текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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