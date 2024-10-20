Видео: хет-трик Лионеля Месси в матче «Интер Майами» с «Нью-Инглэнд Революшн»
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Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.
США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2' 0:2 Борреро – 34' 1:2 Суарес – 40' 2:2 Суарес – 43' 3:2 Кремаски – 58' 4:2 Месси – 78' 5:2 Месси – 81' 6:2 Месси – 89'
Отметим, что для Месси это второй хет-трик подряд. Ранее футболист забил три мяча и отдал две результативные передачи в игре с Боливией (6:0) за сборную Аргентины в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года.
В текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
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