«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клуб американской МЛС «Интер Майами», за который выступает 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.

После заключительного матча «Интер Майами» в МЛС, в котором «цапли» разгромили «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 6:0, Инфантино объявил, что получил единственную квоту от страны-организатора. Для команды из Форт-Лодердейла это первое участие в истории клубного чемпионата мира.

Отметим, что «Интер Майами» досрочно стал чемпионом в регулярном чемпионате МЛС и вышел в плей-офф.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: