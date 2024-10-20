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«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира

«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира
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Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что клуб американской МЛС «Интер Майами», за который выступает 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

После заключительного матча «Интер Майами» в МЛС, в котором «цапли» разгромили «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 6:0, Инфантино объявил, что получил единственную квоту от страны-организатора. Для команды из Форт-Лодердейла это первое участие в истории клубного чемпионата мира.

Отметим, что «Интер Майами» досрочно стал чемпионом в регулярном чемпионате МЛС и вышел в плей-офф.

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