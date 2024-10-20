Дэвид Бекхэм вручил Лионелю Месси кубок победителей МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Это последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

После матча совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вручил капитану «цапель» известному аргентинскому форварду Лионелю Месси трофей регулярного чемпионата и поздравил команду.

Фото: Из соцсетей «Интер Майами»

Фото: Из соцсетей «Интер Майами»

Отметим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.

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