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Дэвид Бекхэм вручил Лионелю Месси кубок победителей МЛС

Дэвид Бекхэм вручил Лионелю Месси кубок победителей МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Это последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

После матча совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вручил капитану «цапель» известному аргентинскому форварду Лионелю Месси трофей регулярного чемпионата и поздравил команду.

Фото: Из соцсетей «Интер Майами»

Фото: Из соцсетей «Интер Майами»

Отметим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.

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