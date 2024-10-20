«Интер Майами» установил рекорд регулярного чемпионата МЛС по количеству очков за сезон

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Это был последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.

Таким образом, «цапли» набрали 74 очка за 34 матча, что является лучшим показателем в истории клуба и лиги. За это время команда во главе с капитаном Лионелем Месси забила 79 голов за 34 матча. На счету аргентинского форварда 20 голов и 10 результативных передач в 19 играх.

Отметим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.

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