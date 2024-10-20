«Интер Майами» установил рекорд регулярного чемпионата МЛС по количеству очков за сезон

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Это был последний матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС, где команда досрочно стала чемпионом и вышла в плей-офф.
Таким образом, «цапли» набрали 74 очка за 34 матча, что является лучшим показателем в истории клуба и лиги. За это время команда во главе с капитаном Лионелем Месси забила 79 голов за 34 матча. На счету аргентинского форварда 20 голов и 10 результативных передач в 19 играх.
Отметим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет участвовать в клубном чемпионате мира — 2025.
Сын Суареса не поздоровался с Месси:
- 20 октября 2024
-
10:21
-
10:15
-
10:14
-
10:12
-
10:01
-
09:50
-
09:47
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:27
-
09:16
-
09:15
-
09:15
-
09:14
-
09:06
-
08:50
-
08:44
-
08:27
-
08:25
-
07:38
-
07:14
-
06:57
-
06:18
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
03:41
-
03:21
-
03:11
-
03:06
-
02:26
-
00:57
-
00:48
-
00:43