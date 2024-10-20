Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»

Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

На счету 37-летнего форварда стало 33 гола за американский клуб. По этому показателю аргентинец обошёл лидировавшего ранее одноклубника, эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

Отметим, что в текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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