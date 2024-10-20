Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»
Поделиться
Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2' 0:2 Борреро – 34' 1:2 Суарес – 40' 2:2 Суарес – 43' 3:2 Кремаски – 58' 4:2 Месси – 78' 5:2 Месси – 81' 6:2 Месси – 89'
На счету 37-летнего форварда стало 33 гола за американский клуб. По этому показателю аргентинец обошёл лидировавшего ранее одноклубника, эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».
Отметим, что в текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии
- 20 октября 2024
-
10:21
-
10:15
-
10:14
-
10:12
-
10:01
-
09:50
-
09:47
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:27
-
09:16
-
09:15
-
09:15
-
09:14
-
09:06
-
08:50
-
08:44
-
08:27
-
08:25
-
07:38
-
07:14
-
06:57
-
06:18
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
03:41
-
03:21
-
03:11
-
03:06
-
02:26
-
00:57
-
00:48
-
00:43