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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»
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Известный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил хет-трик в заключительном матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

На счету 37-летнего форварда стало 33 гола за американский клуб. По этому показателю аргентинец обошёл лидировавшего ранее одноклубника, эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

Отметим, что в текущем сезоне МЛС на счету звёздного аргентинца 19 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

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